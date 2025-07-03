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Главная Армия В 3-й ОШБр назвали проблемы с ракетной обороной в Украине

В 3-й ОШБр назвали проблемы с ракетной обороной в Украине

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 14:44
Лейтенант 3 ОШБ сказал чего сейчас остро не хватает ВСУ
Запуск ракеты. Фото: Генштаб ВСУ

Украина сейчас переживает острую нехватку критических ресурсов для эффективной защиты от воздушных атак врага. Несмотря на постоянную эволюцию угроз, в частности рост количества ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Шахед" и "Герань", украинская система обороны не успевает адаптироваться с нужной скоростью.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал лейтенант 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Зайченко.

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Зайченко подчеркнул, что важнейшая задача сейчас — реформирование армейских корпусов и подразделений противовоздушной обороны корпусного уровня. Такие формирования должны иметь собственные средства поражения, способные прикрывать районы обороны и контролировать коридоры воздушных пролетов. В то же время, ключевой вопрос — успеет ли государство вовремя нарастить эти силы.

Среди основных потребностей армии он назвал не только сами дроны, но и подготовленные экипажи для их применения.

"Кроме средств уничтожения, сейчас большой акцент действительно идет на беспилотную составляющую. Но, кроме дронов, в войске нужны экипажи, которые будут обучены этими дронами управлять. Они должны иметь соответствующее техническое оснащение, начиная с транспорта, начиная с банальных аккумуляторных систем, которые подзаряжают средства управления этими дронами", — сказал Максим Зайченко.

Военным критически не хватает ЗРК, РЛС и не только

Отдельное внимание Зайченко уделил дефициту радиолокационных станций. По его словам, именно РЛС обеспечивают точное обнаружение воздушных целей, фиксируют их высоту и скорость, что является основой эффективной противовоздушной обороны. Без плотного радиолокационного покрытия работа ПВО существенно усложняется.

"Вот то, что не хватает нам от партнеров, это зенитно-ракетные комплексы, ближние, малого, среднего действия, которые позволяли бы уничтожать, здесь больше речи идет о ракетной обороне, противоракетной обороне. Из этого не хватает, к сожалению. Поэтому стараемся мы уничтожать хотя бы какой-то процент, там, где находимся мы, мы от себя готовы делиться и опытом, и наработками, потому что технологии передовые, и они еще не стоят вооружены системно. Здесь все зависит от высших руководящих органов", — заявил военный.

Напомним, сегодня в Полтаве Россия атаковала тремя БпЛА "Герань" здание территориального центра комплектования. Известно, что ранения получили по меньшей мере четверо военнослужащих.

Также в СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский готовится пообщаться с Дональдом Трампом относительно задержки поставок оружия и боеприпасов для ПВО из США.

оружие военная техника ПВО ракеты дроны Третья штурмова бригада РЭБ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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