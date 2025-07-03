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Головна Армія Обстріл ТЦК у Полтаві — названо кількість постраждалих військових

Обстріл ТЦК у Полтаві — названо кількість постраждалих військових

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 12:35
Обстріл Полтави 3 липня — серед травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ
Рятувальник працює на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У четвер, 3 липня, російські війська атакували Полтаву, влучивши безпілотниками по території міського та обласного територіальних центрів комплектування (ТЦК). Унаслідок ударів поранено щонайменше чотирьох військовослужбовців.

Про це повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі "Суспільного".

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Саранцев зазначив, що інформація про наявність військових серед загиблих буде оприлюднена пізніше, та попередив про можливість повторної атаки.

"Було два влучання: одне з них на територію Полтавського міського ТЦК та СП, друге — на територію Полтавського обласного ТЦК та СП. Обидва військові об’єкти розташовані у досить щільній міській забудові. І тому, як наслідок, серед постраждалих багато цивільних осіб, які перебували неподалік від адміністративних будівель. Із числа постраждалих 2 військових ТЦК та 2 працівниці ЗСУ, які там працювали", — зазначив Саранцев.

За словами речника, російська армія цілеспрямовано атакує військові установи, щоб зірвати мобілізаційні заходи в Україні.

"Це була цілеспрямована атака, наш ворог в останні дні почав практикувати такі удари. Ми розуміємо, що він має на меті зірвати процес мобілізації, але я хочу сказати, що як ворогу, так і його посіпакам ще рано відкорковувати шампанське, оскільки процес цей неможливо зупинити", — додав Саранцев.

Нагадаємо, 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава, повідомлялося про поранених та загиблих серед цивільних. Також є інформація про пошкоджену цивільну інфраструктуру.

ЗСУ обстріли Полтава військові війна в Україні ТЦК та СП
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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