Удар РФ по Полтаві — в ОВА розповіли про наслідки

Атака РФ на Полтаву — що відомо про наслідки
У четвер зранку, 3 липня, російські загарбники атакували Полтавську громаду. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей, також є поранені.
Про це інформує тимчасовий виконувач обов'язків керівника Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram.
Обстріли Полтави 3 липня — які наслідки
Сьогодні вранці російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Внаслідок атаки виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура.
За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби.
"Вкотре закликаю: під час повітряної тривоги перебувайте в укритті", — зазначив Когут.
Раніше ми повідомляли, що внаслідок атаки РФ виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
Також ми інформували, що росіяни завдали удару безпілотником поряд з будівлею одного з районних ТЦК у Кривому Розі.
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