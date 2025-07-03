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Головна Армія Атака РФ на Полтаву — що відомо про наслідки

Атака РФ на Полтаву — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 11:09
Удар РФ по Полтаві — в ОВА розповіли про наслідки
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Полтаву. Фото: ДСНС/Telegram

У четвер зранку, 3 липня, російські загарбники атакували Полтавську громаду. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей, також є поранені.

Про це інформує тимчасовий виконувач обов'язків керівника Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram.

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Атака на Полтаву
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Полтаву. Фото: ДСНС/Telegram

Обстріли Полтави 3 липня — які наслідки

Сьогодні вранці російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Внаслідок атаки виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Атака на Полтаву
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Полтаву. Фото: ДСНС/Telegram

За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби.

"Вкотре закликаю: під час повітряної тривоги перебувайте в укритті", — зазначив Когут.

Атака на Полтаву
Скриншот повідомлення керівника ОВА/Telegram

Раніше ми повідомляли, що внаслідок атаки РФ виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Також ми інформували, що росіяни завдали удару безпілотником поряд з будівлею одного з районних ТЦК у Кривому Розі.

російські війська обстріли Полтава війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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