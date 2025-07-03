Удар РФ по Полтаві — в ОВА розповіли про наслідки

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Полтаву. Фото: ДСНС/Telegram

У четвер зранку, 3 липня, російські загарбники атакували Полтавську громаду. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей, також є поранені.

Про це інформує тимчасовий виконувач обов'язків керівника Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram.

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Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Полтаву. Фото: ДСНС/Telegram

Обстріли Полтави 3 липня — які наслідки

Сьогодні вранці російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Внаслідок атаки виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Полтаву. Фото: ДСНС/Telegram

За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби.

"Вкотре закликаю: під час повітряної тривоги перебувайте в укритті", — зазначив Когут.

Скриншот повідомлення керівника ОВА/Telegram

Раніше ми повідомляли, що внаслідок атаки РФ виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Також ми інформували, що росіяни завдали удару безпілотником поряд з будівлею одного з районних ТЦК у Кривому Розі.