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Главная Армия Атака РФ на Полтаву — что известно о последствиях

Атака РФ на Полтаву — что известно о последствиях

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 11:09
Удар РФ по Полтаве — в ОВА рассказали о последствиях
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Полтаву. Фото: ГСЧС/Telegram

В четверг утром, 3 июля, российские захватчики атаковали Полтавскую общину. В результате вражеского обстрела погибли два человека, также есть раненые.

Об этом информирует временно исполняющий обязанности руководителя Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram.

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Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Полтаву. Фото: ГСЧС/Telegram

Обстрелы Полтавы 3 июля — какие последствия

Сегодня утром российские войска нанесли удар по Полтавской общине. В результате атаки возник пожар на месте происшествия. Повреждена гражданская инфраструктура.

Атака на Полтаву
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Полтаву. Фото: ГСЧС/Telegram

По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 — ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы.

"Еще раз призываю: во время воздушной тревоги находитесь в укрытии", — отметил Когут.

Атака на Полтаву
Скриншот сообщения руководителя ОВА/Telegram

Ранее мы сообщали, что в результате атаки РФ возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Также мы информировали, что россияне нанесли удар беспилотником рядом со зданием одного из районных ТЦК в Кривом Роге.

российские войска обстрелы Полтава война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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