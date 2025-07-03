Удар РФ по Полтаве — в ОВА рассказали о последствиях

Атака РФ на Полтаву — что известно о последствиях
В четверг утром, 3 июля, российские захватчики атаковали Полтавскую общину. В результате вражеского обстрела погибли два человека, также есть раненые.
Об этом информирует временно исполняющий обязанности руководителя Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram.
Обстрелы Полтавы 3 июля — какие последствия
Сегодня утром российские войска нанесли удар по Полтавской общине. В результате атаки возник пожар на месте происшествия. Повреждена гражданская инфраструктура.
По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 — ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы.
"Еще раз призываю: во время воздушной тревоги находитесь в укрытии", — отметил Когут.
Ранее мы сообщали, что в результате атаки РФ возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
Также мы информировали, что россияне нанесли удар беспилотником рядом со зданием одного из районных ТЦК в Кривом Роге.
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