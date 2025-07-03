Удар РФ по Полтаве — в ОВА рассказали о последствиях

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Полтаву. Фото: ГСЧС/Telegram

В четверг утром, 3 июля, российские захватчики атаковали Полтавскую общину. В результате вражеского обстрела погибли два человека, также есть раненые.

Об этом информирует временно исполняющий обязанности руководителя Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram.

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Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Полтаву. Фото: ГСЧС/Telegram

Обстрелы Полтавы 3 июля — какие последствия

Сегодня утром российские войска нанесли удар по Полтавской общине. В результате атаки возник пожар на месте происшествия. Повреждена гражданская инфраструктура.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Полтаву. Фото: ГСЧС/Telegram

По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 — ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы.

"Еще раз призываю: во время воздушной тревоги находитесь в укрытии", — отметил Когут.

Скриншот сообщения руководителя ОВА/Telegram

Ранее мы сообщали, что в результате атаки РФ возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Также мы информировали, что россияне нанесли удар беспилотником рядом со зданием одного из районных ТЦК в Кривом Роге.