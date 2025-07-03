Обстрел Полтавы 3 июля - среди травмированных двое военных ТЦК и двое работниц ВСУ

Спасатель работает на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В четверг, 3 июля, российские войска атаковали Полтаву, попав беспилотниками по территории городского и областного территориальных центров комплектования (ТЦК). В результате ударов ранены по меньшей мере четыре военнослужащих.

Об этом сообщил представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире "Суспільного".

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Саранцев отметил, что информация о наличии военных среди погибших будет обнародована позже, и предупредил о возможности повторной атаки.

"Было два попадания: одно из них на территорию Полтавского городского ТЦК и СП, второе — на территорию Полтавского областного ТЦК и СП. Оба военные объекты расположены в достаточно плотной городской застройке. И поэтому, как следствие, среди пострадавших много гражданских лиц, которые находились неподалеку от административных зданий. Из числа пострадавших 2 военных ТЦК и 2 работницы ВСУ, которые там работали", — отметил Саранцев.

По словам спикера, российская армия целенаправленно атакует военные учреждения, чтобы сорвать мобилизационные мероприятия в Украине.

"Это была целенаправленная атака, наш враг в последние дни начал практиковать такие удары. Мы понимаем, что он имеет целью сорвать процесс мобилизации, но я хочу сказать, что как врагу, так и его приспешникам еще рано открывать шампанское, поскольку процесс этот невозможно остановить", — добавил Саранцев.

Напомним, 3 июля около 9:00 враг нанес удар по городу Полтава, сообщалось о раненых и погибших среди гражданских. Также есть информация о поврежденной гражданской инфраструктуре.