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Головна Армія Усі потребують лікування — до України повернули воїнів з полону

Усі потребують лікування — до України повернули воїнів з полону

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 14:24
Обмін полоненими 12 червня — Зеленський показав перші фото
Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Обмін полоненими 12 червня

До України у четвер, 12 червня, вдалося повернути захисників з російського полону. Усі вони потребують лікування.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у Telegram.

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Обмін полоненими 12 червня

Додому повернулися бійці армії України, нацгвардійці та прикордонники. Всі захисники потребують лікування. Зеленський зауважив, що їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. 

Обмін полоненими 12 червня
Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Українські воїни, яких повернули з полону 12 червня
Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами глави держави, це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.

Повернення військовополонених додому 12 червня
Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Звільнені полонені 12 червня
Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін військовополоненими 12 червня
Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 червня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. Зеленський показав перші кадри.

У звільнених захисників виявили важкі поранення та хвороби. Зокрема, йдеться про абсцеси, інфекції, осколкові поранення.

Володимир Зеленський війна Україна військові полонені обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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