Обмін полоненими 12 червня — Зеленський показав перші фото

Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

До України у четвер, 12 червня, вдалося повернути захисників з російського полону. Усі вони потребують лікування.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у Telegram.

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Обмін полоненими 12 червня

Додому повернулися бійці армії України, нацгвардійці та прикордонники. Всі захисники потребують лікування. Зеленський зауважив, що їм обовʼязково буде надана необхідна допомога.

Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами глави держави, це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.

Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 12 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 червня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. Зеленський показав перші кадри.

У звільнених захисників виявили важкі поранення та хвороби. Зокрема, йдеться про абсцеси, інфекції, осколкові поранення.