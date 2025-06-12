Обмін полоненими 12 червня — Зеленський показав перші фото

Усі потребують лікування — до України повернули воїнів з полону
До України у четвер, 12 червня, вдалося повернути захисників з російського полону. Усі вони потребують лікування.
Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у Telegram.
Обмін полоненими 12 червня
Додому повернулися бійці армії України, нацгвардійці та прикордонники. Всі захисники потребують лікування. Зеленський зауважив, що їм обовʼязково буде надана необхідна допомога.
За словами глави держави, це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.
"Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 10 червня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. Зеленський показав перші кадри.
У звільнених захисників виявили важкі поранення та хвороби. Зокрема, йдеться про абсцеси, інфекції, осколкові поранення.
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