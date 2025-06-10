Обмін полоненими 10 червня — які хвороби виявили в повернутих захисників

Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

До України у вівторок, 10 червня, повернулися важкопоранені та тяжкохворі захисники з російського полону. Обмін відбувся у межах домовленостей у Стамбулі. Стало відомо, які хвороби виявили у воїнів.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

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Хвороби у звільнених захисників

Додому вдалося повернути воїнів ЗСУ, зокрема йдеться про представників Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Крім того, серед визволених з російської неволі є оборонці Маріуполя. Також вдалося повернути офіцерів.

Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

Усі звільнені захисники мають важкі поранення та тяжкі хвороби:

ампутовані кінцівки;

проблеми із зором;

абсцеси;

інфекції;

травми;

осколкові поранення;

хронічні хвороби;

у частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.

Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Повернуті Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі", — йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

У Координаційному штабі зазначили, що з міркувань безпеки точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Заява Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що наразі проводиться репатріація тяжкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Такі дії передбачено нормами міжнародного гуманітарного права та чітко закріплено у ІІІ Женевській конвенції.

"Продовжуємо працювати щодня, щоб кожен і кожна, хто потрапив у полон, повернулися на Батьківщину. Держава не забуває про жодного воїна", — додав Умєров.

Нагадаємо, 10 червня між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. Президент Володимир Зеленський показав перші кадри.

Відомо, що більшість захисників потрапили у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії.