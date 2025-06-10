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Главная Армия Обмен пленными — какие болезни обнаружили у защитников

Обмен пленными — какие болезни обнаружили у защитников

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 19:40
Обмен пленными 10 июня — какие болезни обнаружили у возвращенных защитников
Обмен пленными 10 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

В Украину во вторник, 10 июня, вернулись тяжелораненые и тяжелобольные защитники из российского плена. Обмен состоялся в рамках договоренностей в Стамбуле. Стало известно, какие болезни обнаружили у воинов.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

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Болезни у освобожденных защитников

Домой удалось вернуть воинов ВСУ, в частности речь идет о представителях Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Обмін полоненими 10 червня
Обмен пленными 10 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

Кроме того, среди освобожденных из российской неволи есть защитники Мариуполя. Также удалось вернуть офицеров.

Обмін військовополоненими 10 червня
Обмен пленными 10 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

Все освобожденные защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни:

  • ампутированные конечности;
  • проблемы со зрением;
  • абсцессы;
  • инфекции;
  • травмы;
  • осколочные ранения;
  • хронические болезни;
  • у части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез.
Воїни, які повернулися з російського полону 10 червня
Обмен пленными 10 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Возвращенные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за пребывание в неволе", — говорится в сообщении.

Українські воїни, яких повернули з полону 10 червня
Обмен пленными 10 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

В Координационном штабе отметили, что из соображений безопасности точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена.

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Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Заявление Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что сейчас проводится репатриация тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Такие действия предусмотрены нормами международного гуманитарного права и четко закреплены в III Женевской конвенции.

"Продолжаем работать ежедневно, чтобы каждый и каждая, кто попал в плен, вернулись на Родину. Государство не забывает ни об одном воине", — добавил Умеров.

Напомним, 10 июня между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Президент Владимир Зеленский показал первые кадры.

Известно, что большинство защитников попали в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения России.

война болезнь Украина пленные Россия обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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