Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими — щемливі кадри

Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими — щемливі кадри

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 17:45
Обмін військовополоненими 10 червня — Зеленський показав щемливі фото
Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Між Україною та Росією у вівторок, 10 червня, відбувся обмін військовополоненими. Додому повернулися важкопоранені та поранені захисники.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обмін полоненими 10 червня

"Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", — зауважив Зеленський.

Обмін полоненими 10 червня
Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін військовополоненими 10 червня
Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Між РФ та Україною відбувся обмін полоненими 10 червня
Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Додому повернулися захисники з різних складових Сил оборони та безпеки України:

  • ЗСУ;
  • Нацгвардії;
  • Держприкордонслужби;
  • Державної спеціальної служби транспорту. 
Повернення військовополонених додому 10 червня
Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Українські воїни, яких повернули з полону 10 червня
Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський наголосив, що обміни повинні продовжуватися. За його словами, Україна робить все, аби знайти та повернути кожного, хто в полоні.

Повернення полонених українських воїнів додому 10 червня
Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 10 червня
Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 червня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Він триватиме в декілька етапів протягом наступних днів.

А Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав перші кадри повернення захисників додому.

Володимир Зеленський війна Україна полонені Росія обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації