Обмін військовополоненими 10 червня — Зеленський показав щемливі фото

Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Між Україною та Росією у вівторок, 10 червня, відбувся обмін військовополоненими. Додому повернулися важкопоранені та поранені захисники.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у Telegram.

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Обмін полоненими 10 червня

"Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", — зауважив Зеленський.

Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Додому повернулися захисники з різних складових Сил оборони та безпеки України:

ЗСУ;

Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

Державної спеціальної служби транспорту.

Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський наголосив, що обміни повинні продовжуватися. За його словами, Україна робить все, аби знайти та повернути кожного, хто в полоні.

Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 10 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 червня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Він триватиме в декілька етапів протягом наступних днів.

А Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав перші кадри повернення захисників додому.