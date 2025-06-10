Обмін військовополоненими 10 червня — Зеленський показав щемливі фото

Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими — щемливі кадри
Між Україною та Росією у вівторок, 10 червня, відбувся обмін військовополоненими. Додому повернулися важкопоранені та поранені захисники.
Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у Telegram.
Обмін полоненими 10 червня
"Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", — зауважив Зеленський.
Додому повернулися захисники з різних складових Сил оборони та безпеки України:
- ЗСУ;
- Нацгвардії;
- Держприкордонслужби;
- Державної спеціальної служби транспорту.
Зеленський наголосив, що обміни повинні продовжуватися. За його словами, Україна робить все, аби знайти та повернути кожного, хто в полоні.
Нагадаємо, 9 червня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Він триватиме в декілька етапів протягом наступних днів.
А Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав перші кадри повернення захисників додому.
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