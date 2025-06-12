Обмен пленными 12 июня — Зеленский показал первые фото

Обмен пленными 12 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Украину в четверг, 12 июня, удалось вернуть защитников из российского плена. Все они нуждаются в лечении.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

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Обмен пленными 12 июня

Домой вернулись бойцы армии Украины, нацгвардейцы и пограничники. Все защитники нуждаются в лечении. Зеленский отметил, что им обязательно будет оказана необходимая помощь.

Обмен пленными 12 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными 12 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам главы государства, это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

Обмен пленными 12 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными 12 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными 12 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 10 июня между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Зеленский показал первые кадры.

У освобожденных защитников обнаружили тяжелые ранения и болезни. В частности, речь идет об абсцессах, инфекциях, осколочных ранениях.