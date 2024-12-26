Вибухи в Ростовській області — ЗСУ вдарили по об'єкту ВПК в Росії

Вибух в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Повітряні сили Збройних Сил України кілька днів тому завдали удару по об'єкту військово-промислового комплексу в Ростовській області Росії. Він пов'язаний з виробництвом палива для балістики.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ у четвер, 26 грудня.

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У СтратКомі розповіли, що Сили оборони уразили об'єкт військово-промислового комплексу, який знаходиться в Кам'янську-Шахтинському, що в Ростовській області.

Відомо, що це підприємство Росія використовувала для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, що застосовуються для ураження об'єктів цивільної інфраструктури України, таких як лікарні, житлові будинки та електростанції.

"Дане вогневе ураження — частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил Російської Федерації реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України. Збройні Сили України оперативно реагуватимуть на будь-яку загрозу українському народу", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису СтратКому

Нагадаємо, нещодавно в російському Архангельську підпалили офіс політичної партії "Единая Россия". Там де зберігалась гуманітарка для армії РФ.

Також ми писали, що в Росії знищили склад з деталями для "шахедів". Завдані втрати оцінюються у 16 мільйонів доларів.