Взрывы в Ростовской области — ВСУ ударили по объекту ВПК в России

Взрыв в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины несколько дней назад нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса в Ростовской области России. Он связан с производством топлива для баллистики.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ в четверг, 26 декабря.

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В СтратКоме рассказали, что Силы обороны поразили объект военно-промышленного комплекса, который находится в Каменске-Шахтинском, что в Ростовской области.

Известно, что предприятие Россия использовала для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет, применяемых для поражения объектов гражданской инфраструктуры Украины, таких как больницы, жилые дома и электростанции.

"Данное огневое поражение — часть всеобъемлющей кампании по ослаблению способностей вооруженных сил Российской Федерации реализовывать террористические атаки против мирных граждан Украины. Вооруженные Силы Украины будут оперативно реагировать на любую угрозу украинскому народу", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Страткому

Напомним, недавно в российском Архангельске подожгли офис политической партии "Единая Россия". Там, где хранилась гуманитарка для армии РФ.

Также мы писали, что в России уничтожили склад с деталями для "шахедов". Нанесенные потери оцениваются в 16 миллионов долларов.