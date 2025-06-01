Унікальна спецоперація СБУ 1 червня — Зеленський розкрив деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський розкрив деталі про спецоперацію Служби безпеки України на території Росії. За його словами, було використано 117 дронів.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у неділю, 1 червня.

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Унікальна спецоперація СБУ

Зеленський подякував СБУ та генералу Василю Малюку, а також усім, хто був залучений.

За його словами, спецоперацію готували більш ніж півтора року. Усі деталі були ідеально підготовлені. Зеленський зауважив, що це абсолютно унікальна операція.

"Найцікавіше — і вже зараз це можна говорити публічно — "офіс" нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей", — розповів глава держави.

В операції використано 117 дронів, така ж кількість операторів. Загалом уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування.

"Діяли наші люди на території різних російських регіонів — у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці — ті, хто нам допомагав", — додав Зеленський.

Нагадаємо, український лідер заслухав доповідь Малюка щодо спецоперації "Павутина". За його словами, це найбільш далекобійна наша операція.

А в СБУ зазначили, що втрати Росії оцінюються в сім мільярдів доларів.