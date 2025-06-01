Уникальная спецоперация СБУ 1 июня — Зеленский раскрыл детали

Уникальная операция СБУ — Зеленский раскрыл детали
Президент Владимир Зеленский раскрыл детали о спецоперации Службы безопасности Украины на территории России. По его словам, было использовано 117 дронов.
Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в воскресенье, 1 июня.
Уникальная спецоперация СБУ
Зеленский поблагодарил СБУ и генерала Василия Малюка, а также всех, кто был привлечен.
По его словам, спецоперацию готовили более чем полтора года. Все детали были идеально подготовлены. Зеленский отметил, что это абсолютно уникальная операция.
"Самое интересное — и уже сейчас это можно говорить публично — "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей", — рассказал глава государства.
В операции использовано 117 дронов, такое же количество операторов. В общем поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования.
"Действовали наши люди на территории разных российских регионов — в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности — те, кто нам помогал", — добавил Зеленский.
Напомним, украинский лидер заслушал доклад Малюка по спецоперации "Паутина". По его словам, это самая дальнобойная наша операция.
А в СБУ отметили, что потери России оцениваются в семь миллиардов долларов.
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