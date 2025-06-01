Зеленський заслухав доповідь Малюка щодо спецоперації СБУ в Росії

Володимир Зеленський та Василь Малюк. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський у неділю, 1 травня, заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо спецоперації "Павутина". Глава держави підкреслив, що це абсолютно блискучий результат.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Доповідь Малюка

"Самостійний результат України. Рік, шість місяців і девʼять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція", — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський та Василь Малюк. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з території Росії. Глава держави подякував Малюку за успіх України.

Володимир Зеленський та Василь Малюк. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський доручив СБУ поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.

Володимир Зеленський та Василь Малюк. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо — ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити. Слава Україні!" — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у рамках спецоперації СБУ вдалося вразити 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

У СБУ зазначили, що операція була надскладною з логістичної точки зору.