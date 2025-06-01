Зеленський заслухав доповідь Малюка щодо спецоперації СБУ в Росії

Блискучий результат — Малюк доповів Зеленському про операцію у РФ
Президент Володимир Зеленський у неділю, 1 травня, заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо спецоперації "Павутина". Глава держави підкреслив, що це абсолютно блискучий результат.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Доповідь Малюка
"Самостійний результат України. Рік, шість місяців і девʼять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція", — зазначив Зеленський.
За його словами, наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з території Росії. Глава держави подякував Малюку за успіх України.
Зеленський доручив СБУ поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.
"Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо — ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити. Слава Україні!" — додав український лідер.
Нагадаємо, у рамках спецоперації СБУ вдалося вразити 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.
У СБУ зазначили, що операція була надскладною з логістичної точки зору.
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