Блестящий результат — Малюк доложил Зеленскому об операции в РФ

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 1 мая, заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по спецоперации "Паутина". Глава государства подчеркнул, что это абсолютно блестящий результат.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Доклад Малюка

"Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Самая дальнобойная наша операция", — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский и Василий Малюк. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с территории России. Глава государства поблагодарил Малюка за успех Украины.

Владимир Зеленский и Василий Малюк. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский поручил СБУ проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы.

Владимир Зеленский и Василий Малюк. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя, и вполне справедливо — мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить. Слава Украине! " — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в рамках спецоперации СБУ удалось поразить 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России.

В СБУ отметили, что операция была сверхсложной с логистической точки зрения.