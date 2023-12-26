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Умєров відповів, звідки візьмуть гроші на екіпірування нових мобілізованих

26 грудня 2023 19:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Умєров відповів, звідки візьмуть гроші на екіпірування нових мобілізованих
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні планують мобілізувати близько пів мільйона чоловіків до лав ЗСУ. В суспільстві постають питання, чим та як будуть забезпечувати усім необхідним нових військових. Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, звідки будуть виділятися кошти на потреби новобранців.

Про це повідомив Рустем Умєров.

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Звідки виділятимуться кошти на потреби нових мобілізованих

Журналісти запитали Рустема Умєрова про фінанси, які необхідні для забезпечення нових мобілізованих наступного року. Зокрема про те, звідки будуть виділяти гроші на екіпірування новобранців. 

"Ми все спланували на 2024 рік. Далі не хочемо обходити деталі: що спланували, як ми будемо це робити", — відповів міністр оборони.

Нагадаємо, Валерій Залужний назвав кількість мобілізованих, яких потрібно залучити до служби найближчим часом. За його словами, це 500 тисяч новобранців. Він прокоментував таке рішення та пояснив, навіщо війську така кількість людей.

Додамо, в Україні новий законопроєкт про мобілізацію вступить в дію не раніше весни наступного року. У Верховній Раді голосуватимуть за ухвалення закону 10-12 січня наступного року.

Раніше ми писали, що Рустем Умєров заявив, що основною метою нового законопроєкту про мобілізацію є змінення уявлення про військовий призов, аби його не сприймали як покарання

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