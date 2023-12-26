Умеров ответил, откуда возьмут деньги на экипировку новых мобилизованных
В Украине планируют мобилизовать около полумиллиона мужчин в ряды ВСУ. В обществе возникают вопросы, чем и как будут снабжать всем необходимым новых военных. Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, откуда будут выделяться средства на нужды новобранцев.
Об этом сообщил Рустем Умеров.
Откуда будут выделяться средства на нужды новых мобилизованных
Журналисты спросили Рустема Умерова о финансах, необходимых для обеспечения новых мобилизованных в следующем году. В частности, откуда будут выделять деньги на экипировку новобранцев.
"Мы все спланировали на 2024 год. Дальше не хотим обходить детали: что спланировали, как мы будем это делать", — ответил министр обороны.
Напомним, Валерий Залужный назвал количество мобилизованных, которых нужно привлечь в службу в ближайшее время. По его словам, это 500 тысяч новобранцев. Он прокомментировал такое решение и объяснил, зачем войску такое количество людей.
Добавим, в Украине новый законопроект о мобилизации вступит в силу не раньше весны следующего года. В Верховной Раде будут голосовать за принятие закона 10-12 января следующего года.
Ранее мы писали, что Рустем Умеров заявил, что основной целью нового законопроекта о мобилизации является изменение представления о военном призыве, чтобы его не воспринимали как наказание.
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