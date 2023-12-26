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Умеров ответил, откуда возьмут деньги на экипировку новых мобилизованных

26 декабря 2023 19:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Умеров ответил, откуда возьмут деньги на экипировку новых мобилизованных
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Общественное
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине планируют мобилизовать около полумиллиона мужчин в ряды ВСУ. В обществе возникают вопросы, чем и как будут снабжать всем необходимым новых военных. Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, откуда будут выделяться средства на нужды новобранцев.

Об этом сообщил Рустем Умеров.

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Откуда будут выделяться средства на нужды новых мобилизованных

Журналисты спросили Рустема Умерова о финансах, необходимых для обеспечения новых мобилизованных в следующем году. В частности, откуда будут выделять деньги на экипировку новобранцев.

"Мы все спланировали на 2024 год. Дальше не хотим обходить детали: что спланировали, как мы будем это делать", — ответил министр обороны.

Напомним, Валерий Залужный назвал количество мобилизованных, которых нужно привлечь в службу в ближайшее время. По его словам, это 500 тысяч новобранцев. Он прокомментировал такое решение и объяснил, зачем войску такое количество людей.

Добавим, в Украине новый законопроект о мобилизации вступит в силу не раньше весны следующего года. В Верховной Раде будут голосовать за принятие закона 10-12 января следующего года.

Ранее мы писали, что Рустем Умеров заявил, что основной целью нового законопроекта о мобилизации является изменение представления о военном призыве, чтобы его не воспринимали как наказание.

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