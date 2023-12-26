Нардеп Горенюк розповів, коли почнуть діяти нові правила мобілізації

Народний депутат Олександр Горенюк. Фото: odessamedia.net

В Україні новий законопроєкт про мобілізацію набуде чинності не раніше весни 2024 року. Планується, що депутати голосуватимуть в першому читанні за ухвалення закону 10-12 січня наступного року.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на народного депутата Олександра Горенюка.

Читайте також:

Коли ухвалять новий закон про мобілізацію

"Нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни", — зазначив нардеп Горенюк.

Депутат вказав, що голосування у першому читанні за новий проєкт мобілізації може пройти, ймовірно, 10-12 січня. Далі буде розпочато процес подання правок в комітеті. Зазначається, що він може зайняти близько двох-трьох тижнів часу.

Наступним етапом буде розгляд та голосування за закон вже у другому читанні з усіма правками. Цей етап планується на кінець січня 2024 року. Потім Президент України Володимир Зеленський або підпише закон, або ж накладе вето на нього, і тоді у Верховній Раді України проводитимуть третє читання.

"Законопроєкт набирає чинності через один місяць після його опублікування", — додав Цаплієнко.

Повідомлення про початок нових правил мобілізації. Фото: скриншот допису Цаплієнка

Нагадаємо, Верховна Рада України 25 грудня, зареєструвала новий законопроєкт про мобілізацію. Відповідно до законопроєкту, планується удосконалити окремі питання мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, що цей законопроєкт скасовує відстрочку для тих, хто здобуває другу вищу освіту.