Нардеп Горенюк рассказал, когда начнут действовать новые правила мобилизации

Народный депутат Александр Горенюк. Фото: odessamedia.net

В Украине новый законопроект о мобилизации вступит в силу не раньше, чем в 2024 году. Планируется, что депутаты будут голосовать в первом чтении за принятие закона 10-12 января следующего года.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на народного депутата Александра Горенюка.

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"Новые правила мобилизации начнут действовать не раньше весны", — отметил нардеп Горенюк.

Депутат указал, что голосование в первом чтении за новый проект мобилизации может пройти предположительно 10-12 января. Далее будет начат процесс подачи поправок в комитете. Отмечается, что он может занять около двух-трех недель.

Следующим этапом будет рассмотрение и голосование за закон уже во втором чтении со всеми правками. Этот этап планируется к концу января 2024 года. Затем Президент Украины Владимир Зеленский либо подпишет закон, либо наложит вето на него, и тогда в Верховной Раде Украины будут проводить третье чтение.

"Законопроект вступает в силу через один месяц после его опубликования", — добавил Цаплиенко.

Уведомление о начале новых правил мобилизации. Фото: скриншот поста Цаплиенко

Напомним, Верховная Рада Украины 25 декабря зарегистрировала новый законопроект о мобилизации. Согласно законопроекту, планируется усовершенствовать отдельные вопросы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Добавим, что этот законопроект отменяет отсрочку для получающих второе высшее образование.