Залужний пояснив, скільки людей потребують ЗСУ наступного року

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Фейсбук Валерія Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував необхідність мобілізації близько 500 тисяч українців. Він пояснив, навіщо війську така кількість людей.

Про це Залужний сказав в етері телемарафону "Єдині новини".

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Насамперед Валерій Залужний уточнив, що якихось окремих запитів до Кабінету міністрів чи Верховної Ради військове командування не робило.

Проте щодо цифри у 500 тисяч українців, які потрібно мобілізувати наступного року, Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що така цифра справді була сформована та пояснив, на чому вона базується.

"Вона враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які ми можемо понести протягом наступного року", — зазначив генерал.

Він уточнив, що військове командування завжди в робочому порядку формує запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. І це робиться на постійній основі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів має внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в України, за яким військове командування начебто внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових.