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Залужный объяснил, сколько людей необходимо ВСУ в следующем году

26 декабря 2023 15:40
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Залужный объяснил, сколько людей необходимо ВСУ в следующем году
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Фейсбук Валерия Залужного
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал необходимость мобилизации около 500 тысяч украинцев. Он объяснил, зачем войску такое количество людей.

Об этом Залужный сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Что сказал Залужный о мобилизации 500 тысяч украинцев

В первую очередь Валерий Залужный уточнил, что каких-либо отдельных запросов в Кабинет министров или Верховную Раду военное командование не делало.

Однако по поводу цифры в 500 тысяч украинцев, которых нужно мобилизовать в следующем году, Главнокомандующий ВСУ объяснил, что такая цифра действительно была сформирована и объяснил, на чем она базируется.

"Она учитывает покрытие текущего некомплекта, возникшего формирования новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года", — отметил генерал.

Он уточнил, что военное командование всегда в рабочем порядке формирует запросы о боеприпасах, оружии и человеческом ресурсе. И это делается на постоянной основе.

Напомним, Кабинет Министров должен внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию проведения мобилизации в Украине, согласно которому военное командование якобы внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных.

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