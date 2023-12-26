Залужный объяснил, сколько людей необходимо ВСУ в следующем году
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал необходимость мобилизации около 500 тысяч украинцев. Он объяснил, зачем войску такое количество людей.
Об этом Залужный сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".
Что сказал Залужный о мобилизации 500 тысяч украинцев
В первую очередь Валерий Залужный уточнил, что каких-либо отдельных запросов в Кабинет министров или Верховную Раду военное командование не делало.
Однако по поводу цифры в 500 тысяч украинцев, которых нужно мобилизовать в следующем году, Главнокомандующий ВСУ объяснил, что такая цифра действительно была сформирована и объяснил, на чем она базируется.
"Она учитывает покрытие текущего некомплекта, возникшего формирования новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года", — отметил генерал.
Он уточнил, что военное командование всегда в рабочем порядке формирует запросы о боеприпасах, оружии и человеческом ресурсе. И это делается на постоянной основе.
Напомним, Кабинет Министров должен внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию проведения мобилизации в Украине, согласно которому военное командование якобы внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных.
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