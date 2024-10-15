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Умєров пояснив, як ЗСУ можуть використати боєприпаси, які не розірвалися

15 жовтня 2024 16:28
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
ЗСУ можуть використати боєприпаси, які не розірвалися — Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Daycom
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

За словами Міністра оборони України Рустема Умєрова, 20 % боєприпасів у зоні бойових дій не спрацьовують після їх застосування. Проте тепер знайдено спосіб використовувати їх на користь Сил оборони.

Про це повідомили у Міноборони у вівторок, 15 жовтня.

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Переробка боєприпасів

"Сьогодні ми зробили важливий крок у напрямку безпеки та ефективності на звільнених територіях", — повідомив міністр.

Умєров додав, що за приблизними підрахунками, до 20% боєприпасів у зоні бойових дій не спрацьовують. В зв'язку з цим було розроблено механізм, який допоможе не лише утилізовувати небезпечні предмети, але спрямувати цей процес на користь Сил оборони.

За словами очільника Міноборони, уряд дозволив переробляти вибухонебезпечні предмети за допомогою мобільних комплексів безпосередньо на місцях розмінування.

Це дасть змогу отримувати цінні продукти переробки для потреб Збройних сил.

Раніше ми повідомляли, що у Міністерстві оборони відбулися кадрові зміни. Заступниками Рустема Умєрова стали бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, який раніше керував обороною Харкова, та Сергій Боєв, який обіймав посаду заступника очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Також міністр оборони оголосив про масштабні зміни в системі оборонних закупівель. Також він заявив, що звільняє кількох своїх заступників.

ЗСУ Україна боєприпаси війна в Україні Умєров

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