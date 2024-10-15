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Умеров объяснил, как ВСУ могут использовать неразорвавшиеся боеприпасы

15 октября 2024 16:28
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
ВСУ могут использовать неразорвавшиеся боеприпасы — Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Daycom
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, 20% боеприпасов в зоне боевых действий не срабатывают после их применения. Однако теперь найден способ использовать их в пользу сил обороны.

Об этом сообщили в Минобороны во вторник, 15 октября.

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"Сегодня мы сделали важный шаг в направлении безопасности и эффективности на освобожденных территориях", — сообщил министр.

Умеров добавил, что по приблизительным подсчетам до 20% боеприпасов в зоне боевых действий не срабатывают. В этой связи был разработан механизм, который поможет не только утилизировать опасные предметы, но и направить этот процесс в пользу Сил обороны.

По словам главы Минобороны, правительство разрешило перерабатывать взрывоопасные предметы с помощью мобильных комплексов непосредственно на местах разминирования.

Это позволит получать ценные продукты переработки для нужд Вооруженных сил.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве обороны произошли кадровые изменения. Заместителями Рустема Умерова стали бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, ранее руководивший обороной Харькова, и Сергей Боев, занимавший должность заместителя главы Министерства по стратегическим отраслям промышленности.

Также министр обороны объявил о масштабных изменениях в системе оборонных закупок. Также он заявил, что увольняет нескольких своих заместителей.

ВСУ Украина боеприпасы война в Украине Умеров

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