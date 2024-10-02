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Умєров анонсував збільшення виробництва далекобійної зброї та БпЛА у 2025 році

2 жовтня 2024 12:29
Карина Приходько - Редактор
В Україні зросте виробництво далекобійної зброї та БпЛА у 2025 році
Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
Карина Приходько - Редактор

Україна збільшить власне виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році. Для реалізації таких цілей було підписано нові оборонні угоди. 

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на форумі DFNC2 у Києві. 

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"Ми вже інвестували 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет — розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами", — сказав міністр. 

Умєров також підкреслив, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Серед ключових моментів для досягнення цілей він назвав:

  • укладення багаторічних контрактів на виробництво,
  • постачання та технічне обслуговування озброєння, що дозволить задовольняти потреби українських Сил оборони на довгострокову перспективу.

Також відомо, що участь у цьогорічному форумі DFNC2 взяли понад 280 компаній. Під час заходу були укладені нові важливі угоди, які посилять оборонні можливості України. 

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здатна виготовляти щорічно чотири мільйони дронів. Крім того, він розповів, що лише за перше півріччя 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що виробництво зброї в Україні у 2023 році зросло втричі. Також країна виходить на значні обсяги виготовлення артилерійських систем і броньованої техніки.

Міноборони зброя дрони війна в Україні виробництво Умєров

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