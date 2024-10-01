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Зеленський заявив, що Україна здатна виготовляти щорічно чотири мільйони дронів

1 жовтня 2024 23:03
Галина Шподарева - редактор
Зеленський заявив про спроможність України виготовляти до чотирьох мільйонів БпЛА щорік
Володимир Зеленський на міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1) у Києві. Фото: Офіс Президента
Галина Шподарева - редактор

Лише за перше півріччя 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22 рік. Також Україні здатна виробляти чотири мільйони безпілотників. 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1) у Києві у вівторок, 1 жовтня. 

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Виступ Зеленського на оборонному форумі

За словами Президента України Володимира Зеленського, у надзвичайно важких умовах повномасштабної війни під постійними російськими ударами українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Так, тільки за перше півріччя 2024 року в Україні виготовлено у 25 разів більше боєприпасів, ніж за весь 22 рік.

"Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, — 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї — далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України", — сказав Зеленський.

Також президент повідомив, що нова українська балістична ракета вже успішно пройшла успішно льотні випробування. Володимир Зеленський відзначив й ефективну роботу "Нептунів".

Міжнародний оборонний форум
 Денис Шмигаль, Андрій Єрмак. Фото: ОП

Результати роботи рембази для німецької техніка

З нової ремонтної бази для української техніки вже зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні германська БМП Marder.

"Працюємо над тим, щоб ми могли в Україні на сто відсотків забезпечувати все необхідне для наших "Бредлі" та інших видів техніки, яка допомагає нашим воїнам тримати фронт і виконувати життєво важливі завдання для всієї держави", — резюмував президент.

Нагадаємо, німецькі самохідні артилерійські установки, танки Leopard та зенітні самохідні установки Gepard відтепер ремонтуватимуть в Україні. У Києві відкрилася дочірня компанія франко-німецького оборонного концерну KNDS. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що США уклали контракт з компанією Boeing на постачання бомб малого діаметра на суму 6,9 мільярда доларів. Угода передбачає постачання таких  авіабомб Японії, Болгарії та Україні.

зброя безпілотники оборонна сфера боєприпаси дрони війна в Україні

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