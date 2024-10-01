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Зеленский заявил, что Украина способна производить ежегодно четыре миллиона дронов

1 октября 2024 23:03
Галина Шподарева - редактор
Зеленский заявил о способности Украины производить до четырех миллионов БпЛА ежегодно
Владимир Зеленский на Международном форуме оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве. Фото: Офис Президента
Галина Шподарева - редактор

Только за первое полугодие 2024 года в Украине было произведено в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 22 год. Также Украина способна производить четыре миллиона беспилотников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на международном форуме оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве во вторник, 1 октября.

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По словам Президента Украины Владимира Зеленского, в чрезвычайно тяжелых условиях полномасштабной войны, под постоянными российскими ударами украинцы смогли построить фактически новую оборонную промышленность. Так, только за первое полугодие 2024 года в Украине изготовлено в 25 раз больше боеприпасов, чем за весь 22 год.

"Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить ежегодно, — 4 миллиона, и уже более чем полтора миллиона законтрактовано, уже применяем совершенно новый класс украинского оружия — дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Работают и другие виды наших дальнобойных дронов. Работают морские дроны на защиту Украины", — сказал Зеленский.

Также президент сообщил, что новая украинская баллистическая ракета уже успешно прошла успешно летные испытания. Владимир Зеленский отметил и эффективную работу "Нептунов".

Международный оборонный форум
Денис Шмигаль, Андрей Ермак. Фото: ОП

Результаты работы рембазы для немецкой техники

С новой ремонтной базы для украинской техники уже сошла с конвейера первая отремонтированная в Украине немецкая БМП Marder.

"Работаем над тем, чтобы мы могли в Украине на сто процентов обеспечивать все необходимое для наших "Брэдли" и других видов техники, которая помогает нашим воинам держать фронт и выполнять жизненно важные задачи для всего государства", — резюмировал президент.

Напомним, немецкие самоходные артиллерийские установки, танки Leopard и зенитные самоходные установки Gepard теперь будут ремонтироваться в Украине. В Киеве открылась дочерняя компания франко-германского оборонного концерна KNDS.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что США заключили контракт с компанией Boeing на поставку бомб малого диаметра на сумму 6,9 миллиарда долларов. Соглашение предусматривает поставки таких авиабомб Японии, Болгарии и Украине.

оружие беспилотники оборонная сфера боеприпасы дроны война в Украине

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