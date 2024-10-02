В Украине вырастет производство дальнобойного оружия и БпЛА в 2025 году

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Украина увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет в 2025 году. Для реализации таких целей были подписаны новые оборонные соглашения.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на форуме DFNC2 в Киеве.

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"Мы уже инвестировали 4 миллиарда долларов в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет — разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты", — сказал министр.

Умеров также подчеркнул, что Минобороны активно работает над привлечением иностранных партнеров к созданию совместных предприятий по развитию оборонной индустрии. Среди ключевых моментов для достижения целей он назвал:

заключение многолетних контрактов на производство,

поставка и техническое обслуживание вооружения, что позволит удовлетворять потребности украинских сил обороны на долгосрочную перспективу.

Также известно, что участие в форуме DFNC2 приняли более 280 компаний. В ходе мероприятия были заключены новые важные соглашения, которые усилят оборонные возможности Украины.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина способна производить ежегодно четыре миллиона дронов. Кроме того, он рассказал, что только за первое полугодие 2024 года в Украине было произведено в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что производство оружия в Украине в 2023 году выросло втрое. Также страна выходит на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронированной техники.