Атака на Україну 19 грудня — скільки дронів збила ППО

Україну атакували 85 БпЛА — в ПС заявили, скільки вдалося збити
Росіяни в ніч проти 19 грудня атакували Україну двома ракетами та 85 ударними безпілотниками. Більшість БпЛА сили ППО змогли збити.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Скільки дронів збила ППО
Як значили в ПС ЗСУ, росіяни завдали по Україні удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Крім того, випустили ударні безпілотники.
"Збито 45 ворожих БпЛА, ще 40 — не досягли цілей (локаційно втрачені)", — йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала в таких областях:
- Полтавській,
- Сумській,
- Харківській,
- Київській,
- Хмельницькій,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Миколаївській.
"Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих", — зазначили у Повітряних силах.
Влучань БпЛА не зафіксували. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.
Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося 250 бойових зіткнень. У Генштабі заявили, що росіяни прориваються на декількох напрямках.
У Ростовській області Росії в ніч проти четверга, 19 грудня, сталася масована атака безпілотників. Під удар потрапив нафтопереробний завод.
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