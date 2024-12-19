Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Україну атакували 85 БпЛА — в ПС заявили, скільки вдалося збити arrow

Україну атакували 85 БпЛА — в ПС заявили, скільки вдалося збити

19 грудня 2024 09:06
Ольга Антоновська - редактор
Атака на Україну 19 грудня — скільки дронів збила ППО
Військовослужбовець ППО. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни в ніч проти 19 грудня атакували Україну двома ракетами та 85 ударними безпілотниками. Більшість БпЛА сили ППО змогли збити.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Читайте також:

Скільки дронів збила ППО

Як значили в ПС ЗСУ, росіяни завдали по Україні удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Крім того, випустили ударні безпілотники.

"Збито 45 ворожих БпЛА, ще 40 — не досягли цілей (локаційно втрачені)", — йдеться у повідомленні.

Атака на Україну 19 грудня
Повідомлення ПС ЗСУ про роботу ППО. Фото: скриншот

Протиповітряна оборона працювала в таких областях: 

  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Київській,
  • Хмельницькій,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Миколаївській.

"Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих", — зазначили у Повітряних силах.

Влучань БпЛА не зафіксували. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося 250 бойових зіткнень. У Генштабі заявили, що росіяни прориваються на декількох напрямках.

У Ростовській області Росії в ніч проти четверга, 19 грудня, сталася масована атака безпілотників. Під удар потрапив нафтопереробний завод.

ППО ракети дрони війна в Україні війна атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:51 Гендиректор YASNO пояснив, як працюють нові графіки

10:48 Де можна покататися на лижах в Україні — ціни у 2024 році

10:45 Зеленський відреагував на вимогу Путіна скоротити армію ЗСУ

10:39 Найдавнішу табличку з 10 заповідями продали за мільйони доларів

10:32 У СБУ підтвердили атаку на НПЗ у Новошахтинську

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

10:23 Пішов з життя легендарний одеський спортсмен

10:20 ТЦК примусово мобілізовує заброньованих працівників зв'язку

10:15 Зеленський відповів, чи можливе розгортання миротворців в Україні

10:13 Вступ у НАТО і переговори — головні заяви Зеленського в Брюсселі

10:08 Який вигляд мали б українські гетьмани сьогодні — чудові фото ШІ

10:51 Гендиректор YASNO пояснив, як працюють нові графіки

10:48 Де можна покататися на лижах в Україні — ціни у 2024 році

10:45 Зеленський відреагував на вимогу Путіна скоротити армію ЗСУ

10:39 Найдавнішу табличку з 10 заповідями продали за мільйони доларів

10:32 У СБУ підтвердили атаку на НПЗ у Новошахтинську

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

10:23 Пішов з життя легендарний одеський спортсмен

10:20 ТЦК примусово мобілізовує заброньованих працівників зв'язку

10:15 Зеленський відповів, чи можливе розгортання миротворців в Україні

10:13 Вступ у НАТО і переговори — головні заяви Зеленського в Брюсселі

10:08 Який вигляд мали б українські гетьмани сьогодні — чудові фото ШІ

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні