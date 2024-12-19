Атака на Україну 19 грудня — скільки дронів збила ППО

Військовослужбовець ППО. Фото: РБК-Україна

Росіяни в ніч проти 19 грудня атакували Україну двома ракетами та 85 ударними безпілотниками. Більшість БпЛА сили ППО змогли збити.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

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Як значили в ПС ЗСУ, росіяни завдали по Україні удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Крім того, випустили ударні безпілотники.

"Збито 45 ворожих БпЛА, ще 40 — не досягли цілей (локаційно втрачені)", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ПС ЗСУ про роботу ППО. Фото: скриншот

Протиповітряна оборона працювала в таких областях:

Полтавській,

Сумській,

Харківській,

Київській,

Хмельницькій,

Чернігівській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Миколаївській.

"Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих", — зазначили у Повітряних силах.

Влучань БпЛА не зафіксували. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося 250 бойових зіткнень. У Генштабі заявили, що росіяни прориваються на декількох напрямках.

У Ростовській області Росії в ніч проти четверга, 19 грудня, сталася масована атака безпілотників. Під удар потрапив нафтопереробний завод.