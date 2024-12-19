Атака на Украину 19 декабря — сколько дронов сбило ПВО

Украину атаковали 85 БпЛА — в ПС заявили, сколько удалось сбить
Россияне в ночь на 19 декабря атаковали Украину двумя ракетами и 85 ударными беспилотниками. Большинство БпЛА силы ПВО смогли сбить.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Сколько дронов сбило ПВО
Как значили в ПС ВСУ, россияне нанесли по Украине удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Кроме того, выпустили ударные беспилотники.
"Сбиты 45 вражеских БпЛА, еще 40 — не достигли целей (локационно потеряны)", — говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона работала в следующих областях:
- Полтавской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Киевской,
- Хмельницкой,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Николаевской.
"В результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество в Сумской и Днепропетровщине. Предварительно без жертв и пострадавших", — отметили в Воздушных силах.
Попадания БпЛА не зафиксировали. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло 250 боевых столкновений. В Генштабе заявили, что россияне прорываются на нескольких направлениях.
В Ростовской области России в ночь на четверг, 19 декабря, произошла массированная атака беспилотников. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод.
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