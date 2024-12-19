Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Украину атаковали 85 БпЛА — в ПС заявили, сколько удалось сбить arrow

Украину атаковали 85 БпЛА — в ПС заявили, сколько удалось сбить

19 декабря 2024 09:06
Ольга Антоновская - редактор
Атака на Украину 19 декабря — сколько дронов сбило ПВО
Военнослужащий ПВО. Фото: РБК-Украина
Ольга Антоновская - редактор

Россияне в ночь на 19 декабря атаковали Украину двумя ракетами и 85 ударными беспилотниками. Большинство БпЛА силы ПВО смогли сбить.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Читайте также:

Сколько дронов сбило ПВО

Как значили в ПС ВСУ, россияне нанесли по Украине удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Кроме того, выпустили ударные беспилотники.

"Сбиты 45 вражеских БпЛА, еще 40 — не достигли целей (локационно потеряны)", — говорится в сообщении.

Атака на Украину 19 декабря
Сообщения ПС ВСУ о работе ПВО. Фото: скриншот

Противовоздушная оборона работала в следующих областях:

  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Киевской,
  • Хмельницкой,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Николаевской.

"В результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество в Сумской и Днепропетровщине. Предварительно без жертв и пострадавших", — отметили в Воздушных силах.

Попадания БпЛА не зафиксировали. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло 250 боевых столкновений. В Генштабе заявили, что россияне прорываются на нескольких направлениях.

В Ростовской области России в ночь на четверг, 19 декабря, произошла массированная атака беспилотников. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

ПВО ракеты дроны война в Украине війна атака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:06 Украину атаковали 85 БпЛА — в ПС заявили, сколько удалось сбить

09:04 Азовское море под угрозой — как повлияет затонувшие танкеры РФ

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

08:57 OpenAI представила новый способ использования ChatGPT

08:52 В Харьковской области ввели карантин из-за кота — что произошло

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

08:50 Оккупанты прорываются на направлениях — сводка Генштаба

08:45 Тарифы в 2025 году — повысят ли цену на газ с 1 января

08:44 В Филадельфии прошел забег в поддержку героев "Азовстали"

08:30 Кто штрафует за игнорирование повестки — юрист указал на нюанс

08:29 Турция назвала условия своего военного присутствия в Сирии

09:06 Украину атаковали 85 БпЛА — в ПС заявили, сколько удалось сбить

09:04 Азовское море под угрозой — как повлияет затонувшие танкеры РФ

08:57 OpenAI представила новый способ использования ChatGPT

08:52 В Харьковской области ввели карантин из-за кота — что произошло

08:50 Оккупанты прорываются на направлениях — сводка Генштаба

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

08:45 Тарифы в 2025 году — повысят ли цену на газ с 1 января

08:44 В Филадельфии прошел забег в поддержку героев "Азовстали"

08:30 Кто штрафует за игнорирование повестки — юрист указал на нюанс

08:29 Турция назвала условия своего военного присутствия в Сирии

08:26 В Британии заявили о вероятной отправке войск в Украину

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине