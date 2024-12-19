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Окупанти прориваються на декількох напрямках — зведення Генштабу

19 грудня 2024 08:50
Євгенія Брюховецька - редактор
На фронті відбулося 250 боєзіткнень — ситуація на напрямках
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у четвер, 19 грудня, триває 1030 день повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу на фронті відбулося 250 бойових зіткнень.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку сталося одне бойове зіткнення з ворогом в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 26 атак на позиції Сил оборони. Вони відбивали штурмові дії біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог 24 рази атакував неподалік Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів.

На Сіверському напрямку Росія п'ять разів намагалася атакувати позиції наших військ поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів намагався просуватись в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку війська РФ здійснили 13 атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку захисники відбили 48 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Нововасилівка, Чумацьке та Новооленівка. Там загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Дачного. Ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку росіяни також здійснили 25 штурмових дій неподалік Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися прорватися до Новоандріївки, де отримали відсіч.

На Придніпровському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень з росіянами в острівній зоні дельти Дніпра, де вони зазнали невдачі. 

На Курському напрямку триває наступальна операція Сил оборони. Там авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки скинули 31 КАБ. Українські захисники відбили 68 штурмових дій загарбників.

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі захисники ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1170 кілометрів. Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. 

А голова Запорізької ОВА Іван Федоров прокоментував чутки про можливий наступ росіян на Запоріжжя.

російські війська окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт ситуація на фронті

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