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Оккупанты прорываются на направлениях — сводка Генштаба

19 декабря 2024 08:50
Евгения Брюховецкая - редактор
На фронте произошло 250 боеприкосновений — ситуация на направлениях
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине в четверг, 19 декабря, длится 1030-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 250 боевых столкновений.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация по фронтам

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с врагом в районе Волчанска.

На Купянском направлении в сутки произошло 26 атак на позиции Сил обороны. Они отражали штурмовые действия возле Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг 24 раза атаковал неподалеку от Грековки, Новоегоровки, Надии, Ямполевки и Тернов.

На Северском направлении Россия пять раз пыталась атаковать позиции наших войск вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении кафиры пять раз пытался продвигаться в районе Часового Яра, Григоровки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении войска РФ совершили 13 атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении защитники отразили 48 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисивка, Даченское, Зеленое, Нововасиловка, Чумацкое и Новоеленовка. Там захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак возле Солнцевки, Старых Тернов, Курахового и Дачного. Враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении россияне также совершили 25 штурмовых действий недалеко от Константинопольского, Разлива, Великой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого.

На Ореховском направлении оккупанты один раз пытались прорваться в Новоандреевку, где получили отпор.

На Приднепровском направлении произошло пять боевых столкновений с россиянами в островной зоне дельты Днепра, где они потерпели неудачу.

На Курском направлении идет наступательная операция Сил обороны. Там авиация врага продолжает избивать по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты сбросили 31 КАБ. Украинские защитники отразили 68 штурмовых действий захватчиков.

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Скриншот поста Генштаба
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Скриншот поста Генштаба
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Скриншот поста Генштаба

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в настоящее время защитники ведут активные боевые действия на участке фронта общей протяженностью более 1170 километров. Самая сложная ситуация в Покровском и Кураховском направлениях.

А глава Запорожской ОВА Иван Федоров прокомментировал слухи о возможном наступлении россиян на Запорожье.

российские войска оккупанты Генштаб ВСУ война в Украине фронт ситуация на фронте

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