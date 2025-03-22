Нічна атака на Україну 22 березня — скільки БпЛА вдалося збити

Українські військові збивають ворожі цілі. Фото: Міноборони

В ніч проти 22 березня росіяни атакували Україну 179 БпЛА. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість з них.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Як повідомили в ПС ЗСУ, росіяни атакували країну 179 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із різних напрямків. 63 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Станом на 08:30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Нагадаємо, війська РФ ввечері 21 березня вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули двоє людей, відомо про 12 постраждалих.

Також ми писали про те, що у Києві ввечері 21 березня було чутно потужні вибухи. Внаслідок атаки сталася пожежа в одному з будинків столиці.