Ночная атака на Украину 22 марта — сколько БпЛА удалось сбить

Украинские военные сбивают вражеские цели. Фото: Минобороны

В ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 179 БпЛА. Силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство из них.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Как сообщили в ВС ВСУ, россияне атаковали Украину 179 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по разным направлениям. 63 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 100 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны", — говорится в сообщении.

Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Вследствие российской атаки пострадали Запорожье, Харьковская, Сумская и Киевская области.

Напомним, войска РФ вечером 21 марта ударили по Запорожью. В результате атаки погибли два человека, известно о 12 пострадавших.

Также мы писали о том, что в Киеве вечером 21 марта были слышны мощные взрывы. В результате атаки произошел пожар в одном из домов столицы.