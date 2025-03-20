Українська ППО знищила 75 Shahed під час нічної атаки 20 березня

Пошук повітряних цілей в небі. Фото: ПС ЗСУ

Російська армія у ніч проти 20 березня здійснили масований повітряний удар на територію України. Ворог атакував 171 безпілотником, серед яких були ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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Безпілотники були запущені з території Росії – Орла, Шаталова, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму.

Сили ППО України відбивали атаку за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, засобів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп.

Кількість знищених БпЛА. Фото: графіка ПС ЗСУ

Станом на 08:30 ранку підтверджено знищення 75 ударних безпілотників Shahed та інших типів над Харківською, Полтавською, Сумською, Чернігівською, Черкаською, Київською, Житомирською, Вінницькою, Кіровоградською, Дніпропетровською, Запорізькою та Херсонською областями.

Ще 63 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені та не досягли своїх цілей. Попри ефективну роботу сил протиповітряної оборони, ворожа атака спричинила пошкодження в Кіровоградській, Сумській та Донецькій областях. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, тим часом в російському місті Енгельс, звідки нерідко запускають стратегічну авіацію РФ, пролунали потужні вибухи внаслідок атаки дронів.

А військові Сил безпілотних систем розповіли про новий метод збиття російських "Шахедів".

Також військовий експерт пояснив, чому під час ворожих повітряних атак може не працювати система GPS в Україні.