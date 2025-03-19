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Сили безпілотних систем розкрили новий спосіб знищення шахедів

19 березня 2025 23:53
Анастасія Писаненко - редактор
Сили безпілотних систем перехоплюють Шахеди
Українські бійці з Сил безпілотних систем. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Оператори підрозділу Darknode 412-го полку NEMESIS Сили безпілотних систем успішно знищили понад 10 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131. Це вдалося завдяки новітньому озброєнню.

Про це повідомили Сили безпілотних систем у Telegram у середу, 19 березня.

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Пост СБС. Фото: скріншот

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Повідомляється, що вартість виробу становить близько 5000 долларов, тоді як дрони-камікадзе противника коштують понад 150 000 доларів. Технічні характеристики засобу не розголошуються.

Сили безпілотних систем розкрили новий спосіб знищення шахедів - фото 2
Сили безпілотних систем перехоплюють "Шахеди". Фото: СБС

"Сили безпілотних систем продовжують впроваджувати інноваційні рішення, що підвищують ефективність Сил оборони України задля збереження життя українців", — говориться у повідомленні.

Бійці додали, що щодо діяльності та результатів роботи в даному напрямку можна очікувати подальших офіційних новин.

Нагадаємо, що аеророзвідники 14-го окремого полку безпілотної авіації спільно з українськими артилеристами виявили та знищили в Курській області три самохідні артилерійські установки М-1978 "Коксан".

А на Запорізькому напрямку бійці ГУР знищили "Град" та "Стрєлу"

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