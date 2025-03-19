Украинские бойцы из Сил беспилотных систем. Фото: Reuters

Операторы подразделения Darknode 412-го полка NEMESIS Силы беспилотных систем успешно уничтожили более 10 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131. Это удалось благодаря новейшему вооружению.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем в Telegram в среду, 19 марта.

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Сообщается, что стоимость изделия составляет около 5000 долларов, тогда как дроны-камикадзе противника стоят более 150 000 долларов. Технические характеристики средства не разглашаются.

Силы беспилотных систем перехватывают "Шахеды". Фото: СБС

"Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев", — говорится в сообщении.

Бойцы добавили, что о деятельности и результатах работы в данном направлении можно ожидать дальнейших официальных новостей.

Напомним, что аэроразведчики 14-го отдельного полка беспилотной авиации совместно с украинскими артиллеристами обнаружили и уничтожили в Курской области три самоходные артиллерийские установки М-1978 "Коксан".

А на Запорожском направлении бойцы ГУР уничтожили "Град" и "Стрелу".