Украинская ПВО уничтожила 75 Shahed во время ночной атаки 20 марта

Поиск воздушных целей в небе. Фото: ПС ВСУ

Российская армия в ночь на 20 марта осуществили массированный воздушный удар на территорию Украины. Враг атаковал 171 беспилотником, среди которых были ударные дроны Shahed и беспилотники-имитаторы.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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Беспилотники были запущены с территории России — Орла, Шаталова, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Крыма.

Силы ПВО Украины отражали атаку с помощью авиации, зенитных ракетных войск, средств радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп.

Количество уничтоженных БпЛА. Фото: графика ВС ВСУ

По состоянию на 08:30 утра подтверждено уничтожение 75 ударных беспилотников Shahed и других типов над Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областями.

Еще 63 беспилотника-имитатора были локально потеряны и не достигли своих целей. Несмотря на эффективную работу сил противовоздушной обороны, вражеская атака вызвала повреждения в Кировоградской, Сумской и Донецкой областях. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Напомним, тем временем в российском городе Энгельс, откуда нередко запускают стратегическую авиацию РФ, раздались мощные взрывы в результате атаки дронов.

А военные Сил беспилотных систем рассказали о новом методе сбивания российских "Шахедов".

Также военный эксперт объяснил, почему во время вражеских воздушных атак может не работать система GPS в Украине.