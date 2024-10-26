Через просування росіян на фронті українці втрачають віру у перемогу

Українці на вулицях. Ілюстративне фото: Голос Америки

В Україні третій рік триває повномасштабне вторгнення Росії. Водночас деякі громадяни почали поступово втрачати віру в перемогу над ворогом.

Про це пише iRozhlas.

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За словами журналіста Чеського радіо Мартіна Доразіна, який від початку повномасштабної війни перебуває в Україні, настрої всередині країни змінилися. Зараз країна перебуває, мабуть, у найважчій фазі оборони, тому що росіяни значно просунулися вперед на фронті.

Журналіст Мартін Доразін. Фото: X

"Українці втрачають віру, яку мали на початку. Але вони все одно розуміють, що якщо не переможуть Росію, або хоча б не зупинять її, то це обернеться для них погано", — зазначив він.

На думку Доразіна, суспільство починає усвідомлювати ризик втрати частини територій, хоча це й не обговорюється відкрито.

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського. Йшлося про ситуацію на напрямках фронту та залучення КНДР до війни на боці Росії.

А заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін повідомив про надскладну ситуацію на фронті.