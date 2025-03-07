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Українці тепер мають швидше реагувати на тривоги — чому

7 березня 2025 02:40
Чекарьова Марія - редактор
Чому українці тепер мають швидше проходити в укриття під час повітряних тривог
Ракета та БпЛА в небі. Фото ілюстративне: Сили оборони півдня України
Чекарьова Марія - редактор

Жителям Україні тепер потрібно більш оперативно реагувати на повітряні тривоги. Причиною є ускладнення ситуації з отриманням розвідувальних даних.

Про це в ефірі Ранок.LIVE в п'ятницю, 7 березня, повідомив засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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Експерт наголосив, що призупинення обміну розвідувальною інформацією із США може призвести до нестабільності в системі інформаційного обміну та використання даних.

"Якщо можливості стосовно розвідки погіршуються, то, з точки зору оповіщення, передачі інформації, використання інформації, ситуація теж погіршується", — підсумував Романенко.

Нагадаємо, у рамках припинення військової допомоги США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною. Через це українським військовим буде складніше ідентифікувати та вражати російські цілі.

Також ми повідомляли, що міністр оборони України Рустем Умєров проментував відсутність обміну розвіданими зі Штатами. За його словами, наразі шукають альтернативні варіанти отримання даних.

США розвідка Ігор Романенко повітряна тривога війна в Україні
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