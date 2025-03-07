Почему украинцы теперь должны быстрее проходить в укрытие во время воздушных тревог

Украинцы теперь должны быстрее реагировать на тревоги — почему
Жителям Украины теперь нужно более оперативно реагировать на воздушные тревоги. Причиной является осложнение ситуации с получением разведывательных данных.
Об этом в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 марта, сообщил основатель БФ "Закриємо небо України" Игорь Романенко.
Почему стоит быстрее проходить в укрытие во время воздушных тревог
Эксперт подчеркнул, что приостановление обмена разведывательной информацией с США может привести к нестабильности в системе информационного обмена и использования данных.
"Если возможности относительно разведки ухудшаются, то, с точки зрения оповещения, передачи информации, использования информации, ситуация тоже ухудшается", — подытожил Романенко.
Напомним, в рамках прекращения военной помощи США остановили обмен разведывательными данными с Украиной. Из-за этого украинским военным будет сложнее идентифицировать и поражать российские цели.
Также мы сообщали, что министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал отсутствие обмена разведанными со Штатами. По его словам, сейчас ищут альтернативные варианты получения данных.
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