Почему украинцы теперь должны быстрее проходить в укрытие во время воздушных тревог

Ракета и БпЛА в небе. Фото иллюстративное: Силы обороны юга Украины

Жителям Украины теперь нужно более оперативно реагировать на воздушные тревоги. Причиной является осложнение ситуации с получением разведывательных данных.

Об этом в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 марта, сообщил основатель БФ "Закриємо небо України" Игорь Романенко.

Читайте также:

Почему стоит быстрее проходить в укрытие во время воздушных тревог

Эксперт подчеркнул, что приостановление обмена разведывательной информацией с США может привести к нестабильности в системе информационного обмена и использования данных.

"Если возможности относительно разведки ухудшаются, то, с точки зрения оповещения, передачи информации, использования информации, ситуация тоже ухудшается", — подытожил Романенко.

Напомним, в рамках прекращения военной помощи США остановили обмен разведывательными данными с Украиной. Из-за этого украинским военным будет сложнее идентифицировать и поражать российские цели.

Также мы сообщали, что министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал отсутствие обмена разведанными со Штатами. По его словам, сейчас ищут альтернативные варианты получения данных.