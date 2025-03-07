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Украинцы теперь должны быстрее реагировать на тревоги — почему

7 марта 2025 02:40
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Почему украинцы теперь должны быстрее проходить в укрытие во время воздушных тревог
Ракета и БпЛА в небе. Фото иллюстративное: Силы обороны юга Украины
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Жителям Украины теперь нужно более оперативно реагировать на воздушные тревоги. Причиной является осложнение ситуации с получением разведывательных данных.

Об этом в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 марта, сообщил основатель БФ "Закриємо небо України" Игорь Романенко.

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Эксперт подчеркнул, что приостановление обмена разведывательной информацией с США может привести к нестабильности в системе информационного обмена и использования данных.

"Если возможности относительно разведки ухудшаются, то, с точки зрения оповещения, передачи информации, использования информации, ситуация тоже ухудшается", — подытожил Романенко.

Напомним, в рамках прекращения военной помощи США остановили обмен разведывательными данными с Украиной. Из-за этого украинским военным будет сложнее идентифицировать и поражать российские цели.

Также мы сообщали, что министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал отсутствие обмена разведанными со Штатами. По его словам, сейчас ищут альтернативные варианты получения данных.

США разведка Игорь Романенко воздушная тревога война в Украине
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