Війна в Україні — десантники прорвали одну з ділянок російського кордону

Українські військові прорвали ділянку російського кордону — відео
Десантники прорвали одну з ділянок російського кордону. Військові поділилися відео, де зафіксовані перші бої в прикордонній смузі і те, як танкісти "розбирають" опорний пункт росіян.
Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ у Telegram у понеділок, 23 вересня.
ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону
Повідомляється, що підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону. Це вже друга успішна операція прориву з початку операції в Курській області.
На опублікованому відео видно, як українські десантники успішно долають інженерні загородження, здійснюючи захід на ворожу територію, та перші бої в прикордонній смузі.
"Далі буде", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що знищення Силами оборони складу ракет і боєприпасів у місті Торопець значно вплине на операції Росії в найближчі кілька місяців.
Військовий Кирило Сазонов також заявляв про те, що ресурси російських військ зараз на межі, і ця осінь може кардинально змінити хід війни.
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