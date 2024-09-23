Війна в Україні — десантники прорвали одну з ділянок російського кордону

ЗСУ на російському кордоні. Фото: скриншот із відео

Десантники прорвали одну з ділянок російського кордону. Військові поділилися відео, де зафіксовані перші бої в прикордонній смузі і те, як танкісти "розбирають" опорний пункт росіян.

Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ у Telegram у понеділок, 23 вересня.

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ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону

Повідомляється, що підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону. Це вже друга успішна операція прориву з початку операції в Курській області.

На опублікованому відео видно, як українські десантники успішно долають інженерні загородження, здійснюючи захід на ворожу територію, та перші бої в прикордонній смузі.

"Далі буде", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що знищення Силами оборони складу ракет і боєприпасів у місті Торопець значно вплине на операції Росії в найближчі кілька місяців.

Військовий Кирило Сазонов також заявляв про те, що ресурси російських військ зараз на межі, і ця осінь може кардинально змінити хід війни.