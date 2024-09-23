Война в Украине — десантники прорвали один из участков российской границы

ВСУ на российской границе. Фото: скриншот с видео

Десантники прорвали один из участков российской границы. Военные поделились видео, где зафиксированы первые бои в пограничной полосе и то, как танкисты "разбирают" опорный пункт россиян.

Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram в понедельник, 23 сентября.

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ВСУ прорвали один из участков российской границы

Сообщается, что подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ прорвали один из участков российской границы. Это уже вторая успешная операция прорыва с начала операции в Курской области.

На опубликованном видео видно, как украинские десантники успешно преодолевают инженерные заграждения, осуществляя заход на вражескую территорию, и первые бои в приграничной полосе.

"Продолжение следует", — говорится в сообщении.

Напомним, аналитики Института изучения войны отметили, что уничтоженный Силами обороны склад ракет и боеприпасов в городе Торопец значительно повлияет на операции России в ближайшие несколько месяцев.

Военный Кирилл Сазонов также заявлял, что ресурсы российских войск сейчас на грани, и эта осень может кардинально изменить ход войны.