Українські танкісти впритул вдарили по російській ДРГ — відео

Українські танкісти показали, як знищили російську ДРГ — відео
Танкісти 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знову завдали нищівного удару по ворожій диверсійно-розвідувальній групі. Ворог намагався прослизнути між українськими позиціями.
На сторінці бригади у Facebook з'явилося відео.
Танкісти 63-ї ОМБ знищили ДРГ ворога
Днями на передовій групі російських окупантів вдалося наблизитися до наших оборонних рубежів.
Проте їхня спроба сховатися завершилася фатально, адже українські танкісти виявили та ліквідували ворога впритул — пострілом із відстані близько 30 метрів.
За словами військових, така робота бронетехніки не залишає жодних шансів для противника.
Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по НПС "Унеча" у Брянській області РФ. Внаслідок удару на підприємстві сталася масштабна пожежа.
А також Силам оборони вдалося вразити НПЗ і низку критично важливих об'єктів для оборони у Росії.
