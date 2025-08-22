Українські танкісти впритул вдарили по російській ДРГ — відео

Атака танкістів ЗСУ по ДРГ. Фото: кадр з відео

Танкісти 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знову завдали нищівного удару по ворожій диверсійно-розвідувальній групі. Ворог намагався прослизнути між українськими позиціями.

На сторінці бригади у Facebook з'явилося відео.

Танкісти 63-ї ОМБ знищили ДРГ ворога

Днями на передовій групі російських окупантів вдалося наблизитися до наших оборонних рубежів.

Проте їхня спроба сховатися завершилася фатально, адже українські танкісти виявили та ліквідували ворога впритул — пострілом із відстані близько 30 метрів.

За словами військових, така робота бронетехніки не залишає жодних шансів для противника.

