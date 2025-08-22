Украинские танкисты в упор ударили по российской ДРГ - видео

Украинские танкисты показали, как уничтожили ДРГ россиян — видео
Танкисты 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ снова нанесли сокрушительный удар по вражеской диверсионно-разведывательной группе. Враг пытался проскользнуть между украинскими позициями.
На странице бригады в Facebook появилось видео.
Танкисты 63-й ОМБ уничтожили ДРГ врага
На днях на передовой группе российских оккупантов удалось приблизиться к нашим оборонительным рубежам.
Однако их попытка спрятаться завершилась фатально, ведь украинские танкисты обнаружили и ликвидировали врага вплотную - выстрелом с расстояния около 30 метров.
По словам военных, такая работа бронетехники не оставляет никаких шансов для противника.
Напомним, ВСУ нанесли удар по НПС "Унеча" в Брянской области РФ. В результате удара на предприятии произошел масштабный пожар.
А также Силам обороны удалось поразить НПЗ и ряд критически важных объектов для обороны в России.
