Украинские танкисты показали, как уничтожили ДРГ россиян — видео

ru
Дата публикации 22 августа 2025 09:42
Украинские танкисты в упор ударили по российской ДРГ - видео
Атака танкистов ВСУ по ДРГ. Фото: кадр из видео

Танкисты 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ снова нанесли сокрушительный удар по вражеской диверсионно-разведывательной группе. Враг пытался проскользнуть между украинскими позициями.

На странице бригады в Facebook появилось видео.

Читайте также:

Танкисты 63-й ОМБ уничтожили ДРГ врага

На днях на передовой группе российских оккупантов удалось приблизиться к нашим оборонительным рубежам.

Однако их попытка спрятаться завершилась фатально, ведь украинские танкисты обнаружили и ликвидировали врага вплотную - выстрелом с расстояния около 30 метров.

По словам военных, такая работа бронетехники не оставляет никаких шансов для противника.

Напомним, ВСУ нанесли удар по НПС "Унеча" в Брянской области РФ. В результате удара на предприятии произошел масштабный пожар.

А также Силам обороны удалось поразить НПЗ и ряд критически важных объектов для обороны в России.

ВСУ танки война в Украине атака ДРГ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
