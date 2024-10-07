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Українські спецпризначенці ГУР потопили російський корабель

7 жовтня 2024 17:12
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Бійці ГУР вивели з ладу російський тральщик Обухов
Військовий корабель спеціального призначення. Ілюстративне фото: Вікіпедія
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Українські бійці ГУР успішно вивели з ладу російський тральщик "Александр Обухов" балтійського флоту, який готувався до бойового чергування. Через пошкодження двигуна корабель тепер потребує дорогого та складного ремонту.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Telegram у понеділок, 7 жовтня.

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Бійці ГУР вивели з ладу російський корабель

 Українським силам вдалося вивести з ладу російський тральщик "Александр Обухов", який належить до балтійського флоту ЗС РФ.

Повідомляється, що корабель, який базувався в місті Балтійськ і готувався до бойового чергування, зазнав важких пошкоджень. 
 
"Через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: "Обухов" захлинувся", — йдеться в повідомленні.

Наразі російський тральщик став на капітальний ремонт. Відновлення двигуна М-503, яким оснащено корабель, є складним і дорогим процесом, оскільки цей тип двигунів вважається дефіцитним.

"Цікаво, що виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург", — повідомили у ГУР.  

Зауважимо, що "Обухов" вже другий знешкоджений корабель балтійського флоту ЗС РФ за останні пів року.

Бійцям спецпідрозділу ГУР за допомогою дрона вдалось вполювати дорогий зенітно-ракетний комплекс "Оса" російських окупантів. 

Раніше ми писали, що на Запорізькому напрямку підрозділи ДПСУ у складі Сил оборони продовжують нищити російсько-окупаційні війська. Так, кількома влучними ударами бійці уразили ворожу техніку та особовий склад. 

корабель Балтійське море війна в Україні ГУР Росія

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