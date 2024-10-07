Бойцы ГУР вывели из строя российский тральщик Обухов

Военный корабль специального назначения. Иллюстративное фото: Википедия

Украинские бойцы ГУР успешно вывели из строя российский тральщик "Александр Обухов" балтийского флота, который готовился к боевому дежурству. Из-за повреждения двигателя корабль теперь требует дорогостоящего и сложного ремонта.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Telegram в понедельник, 7 октября.

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Украинским силам удалось вывести из строя российский тральщик "Александр Обухов", который принадлежит к балтийскому флоту ВС РФ.

Сообщается, что корабль, который базировался в городе Балтийск и готовился к боевому дежурству, получил тяжелые повреждения.



"Из-за загадочного появления отверстия в газоходе в двигатель попала вода: "Обухов" захлебнулся", — говорится в сообщении.

Сейчас российский тральщик стал на капитальный ремонт. Восстановление двигателя М-503, которым оснащен корабль, является сложным и дорогостоящим процессом, поскольку этот тип двигателей считается дефицитным.

"Интересно, что выведенный из строя вражеский корабль совсем недавно, в июле этого года, проходил ремонтные работы в городе Санкт-Петербург", — сообщили в ГУР.

Заметим, что "Обухов" уже второй обезвреженный корабль балтийского флота ВС РФ за последние полгода.

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