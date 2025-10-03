Прикордонники завдали удару по схованій техніці РФ — відео

Українські прикордонники знищили техніку окупантів — відео
Українські прикордонники завдали нищівного удару по техніці російських окупантів, захованій у лісосмузі. Завдяки влучній роботі дронів було знищено артилерійську гармату, ворожу систему спостереження та транспорт.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у п'ятницю, 3 жовтня.
Бійці ДПСУ знищили сховок ворога
У ході операції прикордонники зафіксували ціль і здійснили прицільні удари безпілотниками. Прямим влучанням FPV-дронів вдалося знищити гармату Д-30, яка використовувалася для обстрілів українських позицій.
Також було уражено сучасну систему спостереження "Муром-М" та транспортний засіб противника.
Нагадаємо, раніше десантники показали, як нищать російських окупантів під Покровськом на Донеччині.
А також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успіхи ЗСУ у контрнаступальній операції на Добропільському напрямку.
