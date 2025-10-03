Відео
Головна Армія Українські прикордонники знищили техніку окупантів — відео

Українські прикордонники знищили техніку окупантів — відео

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 14:49
Прикордонники завдали удару по схованій техніці РФ — відео
Пожежа на позиціях РФ. Фото: кадр з відео

Українські прикордонники завдали нищівного удару по техніці російських окупантів, захованій у лісосмузі. Завдяки влучній роботі дронів було знищено артилерійську гармату, ворожу систему спостереження та транспорт.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у п'ятницю, 3 жовтня.

Читайте також:

Бійці ДПСУ знищили сховок ворога 

У ході операції прикордонники зафіксували ціль і здійснили прицільні удари безпілотниками. Прямим влучанням FPV-дронів вдалося знищити гармату Д-30, яка використовувалася для обстрілів українських позицій.

Також було уражено сучасну систему спостереження "Муром-М" та транспортний засіб противника.

Нагадаємо, раніше десантники показали, як нищать російських окупантів під Покровськом на Донеччині.

А також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успіхи ЗСУ у контрнаступальній операції на Добропільському напрямку.

окупанти дрони війна в Україні атака ДПСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
