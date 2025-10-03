Пограничники нанесли удар по скрытой технике РФ — видео

Пожар на позициях РФ. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники нанесли сокрушительный удар по технике российских оккупантов, спрятанной в лесополосе. Благодаря точной работе дронов было уничтожено артиллерийскую пушку, вражескую систему наблюдения и транспорт.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в пятницу, 3 октября.

Бойцы ГПСУ уничтожили тайник врага

В ходе операции пограничники зафиксировали цель и осуществили прицельные удары беспилотниками. Прямым попаданием FPV-дронов удалось уничтожить пушку Д-30, которая использовалась для обстрелов украинских позиций.

Также было поражено современную систему наблюдения "Муром-М" и транспортное средство противника.

Напомним, ранее десантники показали, как уничтожают российских оккупантов под Покровском в Донецкой области.

А также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об успехах ВСУ в контрнаступательной операции на Добропольском направлении.