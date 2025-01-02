Втрати окупантів — прикордонники спалили техніку росіян

Знищення військової техніки. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники бригади "Помста" спалили кілька одиниць військової техніки Росії на Краматорському напрямку. Для цього військові використали дрони.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у четвер, 2 січня.

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Повідомляється, що окупантів спалили оператори підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Краматорському напрямку.

"Танк, чотири гармати, чотири одиниці ворожого автотранспорту, п'ять 120-мм мінометів, мотоцикл з водієм-окупантом, десяток ворожих піхотинців та укриття, — все перетворилося на попіл", — йдеться у повідомленні.

Нагадали, 28 грудня ЗСУ знищили склад дронів-камікадзе в Орловській області Росії.

Також ми писали, що кількома днями раніше в Росії знищили склад з деталями для "шахедів". Завдані втрати оцінюються у 16 мільйонів доларів.